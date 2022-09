Matthäus rühmt Salihamidzic: «Eins mit Sternchen»

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic für die Transferpolitik in diesem Sommer in höchsten Tönen gelobt. Der 61-Jährige vergab am Freitag bei einem Pressegespräch für einen Werbepartner (Interwetten) in München eine «Eins mit Sternchen» für die Arbeit von Salihamidzic (45), der etwa Sadio Mané (FC Liverpool) und Matthijs de Ligt (Juventus Turin) als neue Stars zum deutschen Rekordmeister holen konnte.

Der 45 Jahre alte Salihamidzic, der beim FC Bayern vor einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages als Sportvorstand steht, habe «einen Riesenjob» gemacht, sagte Matthäus: «Hasan kriegt eine Eins für die Transfers – und das Sternchen für die Verkäufe.» Letztere hätten im Volumen bemerkenswerte 100 Millionen eingebracht. Die Ausgaben für neue Profis überstiegen diese Summe allerdings noch.