Matthäus: Leverkusen ist größter Konkurrent für FC Bayern

Lothar Matthäus hält Bayer Leverkusen für den gefährlichsten Konkurrenten des FC Bayern München im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. «Für mich ist Bayer Leverkusen sogar der größte Rivale der Bayern», schrieb der Rekord-Nationalspieler in einer Kolumne für den «Kicker» (Montag) vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky). Er traue Leverkusen auch zu, die Vormachtstellung des BVB und des FCB in Deutschland anzugreifen. «Das ist kein Jahresprojekt. Der Kader ist superstimmig zusammengestellt worden», urteilte Matthäus.

Es sei schön, dass die Spitzenteams der Bundesliga so eng beieinander lägen, schrieb Matthäus. «Die Konkurrenten der Bayern lassen im Gegensatz zu früher kaum Punkte liegen und strotzen vor Selbstvertrauen. Die Tabelle spiegelt diese Konstanz wider», schrieb Matthäus. Leverkusen führt nach neun Spieltagen mit 25 Punkten die Bundesliga an. Der FC Bayern hat zwei Zähler Rückstand, Dortmund und der VfB Stuttgart kommen auf jeweils 21 Punkte. RB Leipzig liegt mit 20 Punkten auf Rang fünf.