Matthäus erwartet unruhige Tage: «Nicht Bayern-like»

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht nach der ersten Saisonniederlage für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga unruhige Tage auf seinen Ex-Club zukommen. «Das ist nicht Bayern-like, es wird Schlagzeilen geben, es wird im Verein auch Aussprachen geben», sagte Matthäus nach der 0:1-Pleite des Rekordmeisters am Samstag beim FC Augsburg bei Sky: «Es war vorher schon Unruhe da, es wird dadurch nicht ruhiger.» Insgesamt laufe Bayern «den Erwartungen in der Bundesliga weit hinterher», ergänzte der 61-Jährige.