Mathe, Informatik & Naturwissenschaften: MINT-Aktionstag im Schulzentrum Rehau

Mathe, Informatik und Naturwissenschaften – diese Schulfächer sind bei vielen Kindern und Jugendlichen meistens nicht so beliebt. Die Stadt Rehau will das ändern: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet dort heute (SA) wieder der Aktionstag „Eine Stadt spielt MINT“ statt. Dabei gibt’s im Rehauer Schulzentrum rund 40 Spiel zu den sogenannten MINT-Fächern. Anna Pauker von der LAMILUX in Rehau:

Mehr Infos zu den Spielregeln und Teams findet ihr hier . Neben den Spielen sind auch weitere Aktionen geplant. Unter anderem bietet der Verein HofSpannung Motorsport einen Fahrsimulator in einem elektrischen Rennwagen an. Los geht’s mit dem Aktionstag um 10 Uhr (bis 17 Uhr).