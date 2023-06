Maßnahme aus dem Sicherheitsgipfel: Gespräche am Plauener Postplatz

Am Postplatz in Plauen ist es in den vergangenen Wochen öfter zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, an denen auch Migranten beteiligt waren. Oberbürgermeister Steffen Zenner hatte kürzlich zu einem Sicherheitsgipfel geladen. Das Ergebnis: Die Stadt will das Polizeiaufgebot verstärken. Ziel ist es aber auch, das Begegnungs-, Beratungs-, Kultur- und Sportangebot am Postplatz zu verbessern. Der Vorsitzende des Kommunalen Präventionsrats und Bürgermeister Tobias Kämpf wollen am Nachmittag deshalb mit den Bürgern ins Gespräch kommen und deren Anliegen abfragen. Die Gespräche sollen zwischen 12 und 14 Uhr im Pavillon des Kommunalen Präventionsrats stattfinden.