Massenschlägerei nach Faschingsfeier – mehrere Verletzte

Im Anschluss an eine Faschingsfeier ist es im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden drei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren vorläufig festgenommen. Fünf Partygäste sowie zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Vorfall am Sonntagabend in Hammelburg leichte Verletzungen.

Insgesamt waren den Angaben nach rund 15 Menschen miteinander in Streit geraten. Die Beamten mussten mehrere stark alkoholisierte Männer trennen, die aufeinander einschlugen. Gegen die Festgenommenen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.