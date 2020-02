Massenkarambolage in Mittelfranken: Hofer stirbt auf A6

Der Winter hat viele Autofahrer gestern mal wieder überrascht. Dichtes Schneetreiben, rutschige Straßen und schlechte Sicht haben vermutlich einen schweren Unfall in Mittelfranken ausgelöst. Auf der A6 zwischen Alfeld und Altdorf in Richtung Nürnberg krachten 17 Autos und Lastwagen zusammen. Dabei hat es auch ein Opfer aus der Region gegeben. Ein 42 Jahre alter Autofahrer aus Hof ist ums Leben gekommen. Weitere 22 Menschen verletzten sich. Einen 38 Jahre alten Mann musste ein Hubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik fliegen. Die Autobahn war den ganzen Tag gesperrt.