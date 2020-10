Massenkarambolage in der Münchberger Senke: Unglücksfall jährt sich zum 30. Mal

Der größte Unfall in der deutschen Verkehrsgeschichte jährt sich heute zum 30. Mal: Die Massenkarambolage auf der A9 in der Münchberger Senke. Dort stellte sich 1990 ein LKW auf der Fahrbahn quer. Die Folge: Über 100 Autos fahren auf; es gibt 122 Verletzte und 10 Tote. Berthold Flessa war damals bei der Autobahnmeisterei Münchberg:

Durch die Wiedervereinigung kurz zuvor waren viele Bürger aus der ehemaligen DDR auf der A9 unterwegs. Die damals noch vierspurige Autobahn war für diesen erhöhten Verkehr nicht ausgelegt.

Der Unfall hatte in Folge maßgeblichen Einfluss auf die Planungen für einen 6-streifigen Ausbau der A9, so Wolfgang Lukas von der Autobahndirektion Nordbayern. Außerdem wurde die Autobahn in der Münchberger Senke angehoben und eine Talbrücke erbaut, um eine bessere Sicht zu ermöglichen. Für den Ausbau wurden allein zwischen Münchberg Nord und Münchberg Süd 65 Millionen Euro investiert, so Lukas weiter.

Doch wie sicher ist dieser Bereich heute?

so der Leiter der Verkehrspolizei Hof Horst Thiemt.