Massenkarambolage auf der A9: Rettungsgasse hat wieder nicht funktioniert

Eine Rettungsgasse kann Leben retten, wenn verletzte Personen so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht werden. Rettungsgasse heißt: Fahrzeuge auf der linken Spur fahren möglichst weit nach links, alle anderen Fahrzeuge möglichst weit nach rechts. Die Behinderung einer Rettungsgasse kann zu einem Bußgeld von 200 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einen Monat Fahrverbot führen.

Der Massenunfall am Sonntagnachmittag auf der A9 bei Streitau mit 17 Verletzen hat mal wieder eines gezeigt: Die Rettungsgasse funktioniert nicht. Das ist dem Arzt Dr. Nico Petterich, der am Unfallort war, aufgefallen. Er appelliert an alle Fahrer:

