Maskenverweigerin an Tankstelle: Flucht ohne zu bezahlen

Berg (dpa) – Nach einem Streit um die Maskenpflicht an einer Rastanlage in Oberfranken ist eine Berlinerin davongefahren, ohne die Tankrechnung zu bezahlen. Die Verkäuferin hatte die 61-Jährige zuvor mehrfach aufgefordert ihre Maske zu tragen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Autofahrerin hatte am Dienstag an der Rastanlage Frankenwald-West an der A9 nahe Berg (Landkreis Hof) den Angaben zufolge auch eine Brotzeit kaufen wollen. Sie habe behauptet, ein Attest zu haben, dieses aber nicht vorgezeigt. Aus Verärgerung habe die Frau dann auch die Tankrechnung von 54 Euro nicht bezahlen wollen – und weg war sie.

Zwei Zivilstreifen hielten die Flüchtige auf der Autobahn in Höhe Helmbrechts an. Die Frau habe die Beamten angeschrien und zunächst die Herausgabe ihrer Daten verweigert. Das angebliche Attest zeigte sie auch den Beamten nicht. Neben einer Strafanzeige wegen Tankbetruges erwartet sie der Polizei zufolge eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung.

Mitte September hatte ein Mann einen jungen Tankstellenkassierer im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein erschossen. Der Kassierer hatte ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen.

