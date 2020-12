Maskenverbund Bayern: Unternehmen starten FFP2-Produktion

Die Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale hier in der Region ist in einem bayerischen Maskenverbund. Der bayrische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger unterstützt das Vorhaben, Masken in der Corona-Krise in Bayern für Bayern zu produzieren. Dabei gibts jetzt Neuigkeiten:

Auch die Niederbayerische Zettl-Group aus Weng im Landkreis Landshut ist in dem Maskenverbund, in dem auch Sandler ist, drin. Aiwanger hat der Zettl Group jetzt die Zertifizierung erteilt, dass sie FFP2-Masken herstellen darf. In dem Zuge betont Aiwanger erneut, dass die Unternehmen im Maskenverbund eine funktionierende Produktion und Lieferkette vom Vliessstoff bis zur fertigen Maske aufgebaut haben. Sandler liefert beispielsweise den Vliessstoff für solche Masken. Im Sommer wurde dafür eine neue Produktionsanlage eingeweiht – dafür ist Aiwanger in die Region gekommen.