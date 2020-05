Maskenverbund Bayern an den Start gegangen: Sandler produziert Vliesstoff

Vor der Corona-Pandemie hat es in Deutschland keinen einzigen Hersteller für Schutzmasken gegeben. In den vergangenen Wochen haben viele Firmen ihre Produktion umgestellt. Bayern geht dabei jetzt voran und hat heute einen Maskenverbund gegründet. Zu dem gehört auch die Sandler-AG aus Schwarzenbach an der Saale, die den Vliesstoff für die Masken herstellt. Gemeinsam mit zwei anderen Firmen will Sandler in wenigen Wochen eine sechsstellige Stückzahl an Einwegmasken pro Tag herstellen. Der neue Maskenverbund soll zu den größten Maskenherstellern Deutschlands zählen. Damit will sich der Freistaat unabhängig vom chinesischen Markt machen.