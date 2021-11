Maskenpflicht im Sportunterricht: Kritik vor allem von Eltern

Seit einer knappen Woche müssen Schüler in Bayern im Sportunterricht eine Maske tragen, zumindest drinnen. Kritik kommt vor allem von den Eltern. Anke Emminger, Schulleiterin des Schiller-Gymnasiums in Hof, sagt, Eltern seien oft kritischer als die eigenen Kinder. Dennoch finde der Sport weiterhin statt. Drinnen, mit Maske.

Ähnlich läuft es auch an der Realschule in Hof. Dort können Eltern aber bei Bedarf ihre Kinder vom Sportunterricht abmelden. Das sei bisher aber nur vereinzelt geschehen, sagt Sportlehrerin Nina Hanisch. Beide sind sich einig, Sportunterricht muss weiter stattfinden. Sport sei Ablenkung aber auch nötige Bewegung, wenn Hallenbäder nur eingeschränkt öffnen und Vereinssport kaum möglich ist.