Maskenpflicht ab Montag: 150 Euro Bußgeld bei Verstoß

Diese Woche Gebot – nächste Woche Pflicht. Ab Montag müssen alle Menschen in Bayern einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Alle Infos von der Oberfränkischen Polizei:

Die Maskenpflicht gilt in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sowie in Taxis oder Mietwägen mit Chauffeuren. Und zwar für alle außer Kinder unter 7 Jahren. Bereits wenn man an Haltestellen oder Bahnsteigen steht, muss man seine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die oberfränkische Polizei wird das Ganze auch kontrollieren. Wenn jemand verstößt, gilt das als Ordnungswidrigkeit und dann muss derjenige mit einem Bußgeld rechnen, sagt die Polizei. Außerdem muss man unter anderem mit Platzverweisen rechnen. Und: Es gilt immernoch der Mindestabstand von 1,5 Metern.

150 Euro – mit diesem Bußgeld muss man rechnen, wenn man gegen die Maskenpflicht verstößt. Das Bußgeld kann bei mehrmaligen Verstößen auch verdoppelt werden. Das gibt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bekannt.