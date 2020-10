Masken-Kontrollen in Bayern: Polizei zieht positive Bilanz

Über den Sommer sind wir es gewohnt gewesen, eine Maske aufzusetzen, sobald wir ein Geschäft oder den Zug betreten. Jetzt müssen wir oft auch draußen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Gerade im öffentlichen Personennahverkehr und an gut besuchten Plätzen ist dieser Schutz wichtig, damit sich das Corona-Virus nicht weiter verbreiten kann. Um zu kontrollieren, ob sich die Menschen auch an die Regeln halten, fand am vergangenen Freitag eine Schwerpunkt Aktion der Polizei statt. Rund 200 oberfränkische Polizisten haben Kontrollen durchgeführt. Die Bilanz: Vor allem im ÖPNV-Bereich positiv. Wenn die Beamten Verstöße festgestellt haben, dann geringfügige. Die Akzeptanz zum Tragen einer Maske sei in Oberfranken insgesamt sehr hoch, schreibt die Polizei in einer aktuellen Mitteilung. Auch die oberpfälzische Polizei schreibt, dass sie insgesamt auf großes Verständnis in der Bevölkerung gestoßen ist.