Masken aus Tschechien: Selb und Rehau nehmen Geschenk entgegen

Es ist ein Zeichen des Zusammenhaltes – auch in diesen schweren Zeiten. Der zweiter Bürgermeister der Stadt Asch, Pavel Klepacek, hat selbstgenähte Mund-und Nasenschutzmasken an Rehau und Selb übergeben. Der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham und der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch haben sie – mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand und unter den Augen der Grenzpolizei – am Grenzübergang entgegen genommen, schreibt die Stadt Rehau auf ihrer Facebook-Seite. Als in Tschechien die Mundschutzpflicht eingeführt worden war, haben die Bürgerinnen und Bürger in Tschechien viele Masken selbstgenäht. Jetzt, da ab Montag auch in Bayern die Maskenpflicht gilt – greift Tschechien der Euroherz-Region durch die Masken unter die Arme. Die Masken werden nun an die verteilt, die sie am dringendsten benötigen, etwa an Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Ärzte.

(Symbolbild)