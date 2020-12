Am Montag ist bayernweit wieder die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert worden, auch die Oberfränkische Polizei hat sich an den Kontrollen beteiligt. Zwischen 7 und 22 Uhr hat sie bei uns in der Region öffentliche Verkehrsmittel oder stark besuchte öffentliche Plätze kontrolliert und dabei etwas mehr als 230 Verstöße festgestellt. Insgesamt betrachtet, würde der Mund-Nasen-Schutz aber auf eine breite Zustimmung stoßen, so die Polizei.