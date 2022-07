Masernimpfpflicht in Sachsen: Nachweisfrist endet

Gerade nach den ganzen Volks- und Wiesenfesten schießen die Corona-Neuinfektionen wieder in die Höhe. Der Freistaat Sachsen hat seine (…)

Corona in Sachsen: Anpassungen bei der Maskenpflicht

Wegen der anhaltenden Trockenheit kommt es in der Euroherz-Region immer wieder zu Wald- und Feldbränden. Auch im sächsischen Blumsberg (…)

Waldbrand in Sachsen: THW Naila unterstützt Feuerwehr in Blumsberg

Alle Eltern sind froh einen Betreuungsplatz zu finden und ihre Kinder mit einem guten Gefühl in die Kita bringen zu können. In (…)

Anzeige gegen Personal: Kindeswohlgefährdung in der Kita Schönwald?

Sommerferien in Sachsen: Verein Procognita bietet kostenlose Angebote für Kinder

In Bayern ist morgen der letzte Schultag, in Sachsen laufen die Sommerferien schon. Der Verein Procognita in Plauen bietet Kindern (…)