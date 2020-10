Maschinenhalle steht in Flammen

Waidhofen (dpa/lby) – Bei einem Brand im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. In der Nacht auf Sonntag brannte auf einem Bauernhof in Waidhofen eine Maschinenhalle, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Teile des Hofs verhindern und das Feuer nach einigen Stunden löschen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.