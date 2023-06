Maschinenhalle brennt ab: Hunderttausende Euro Schaden

Beim Brand einer Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Oberbayern ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, brach das Feuer aus zunächst unklarer Ursache am Donnerstagabend in der Halle in Niedertaufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) aus.

Das Gebäude sei vollständig abgebrannt, verletzt wurde niemand. Kripo und Staatsanwaltschaft ermittelten am Freitag zur Brandursache. Hinweise auf absichtliche Brandstiftung lagen den Ermittlern zufolge zunächst aber nicht vor.