Maschinen per App mieten: Entwicklungs-Projekt an der Hochschule Hof

Wie kann künftig noch schneller und flexibler produziert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell die Hochschule Hof im Rahmen des Projekts „Rent a machine“. Die Studierenden wollen dabei eine App für Unternehmen aus dem Industriesektor schaffen. In der sollen die Firmen dann freie Kapazitäten von Maschinen finden und mieten können. Davon sollen zum Beispiel Betriebe profitieren, die Großaufträge nicht rechtzeitig mit ihren eigenen Ressourcen bewältigen können. Aktuell arbeitet die Hochschule am Prototyp so einer Maschine. Mit dem wollen die Studierenden das System dann testen und verbessern. Der Prototyp soll bis November dieses Jahres fertig sein.