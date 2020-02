Maschine überschüttet 54-Jährigen mit Mais: schwer verletzt

Salgen (dpa/lby) – Von einer großen Menge Mais überschüttet und schwer verletzt worden ist ein 54-Jähriger bei der Vorführung einer Maisfräse in Schwaben. Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Vertreter für Maisfräsen hatte zusammen mit Kollegen am Montag auf einem Bauernhof in Salgen (Landkreis Unterallgäu) eine Maschine präsentiert. Vor den Augen der Zuschauer, darunter mehrere Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebs, löste sich unerwartet eine größere Menge Mais. Der 54-Jährige wurde aus einer Höhe von etwa sechs Metern getroffen und zu Boden geworfen. Rettungsdienst und Notarzt stellten schwere Verletzungen fest. Laut einem Polizeisprecher befand sich der Mann aber außer Lebensgefahr.