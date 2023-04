Marx: Künftiger Landesbischof «ökumenischer Weggefährte»

Der katholische Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, sieht in dem künftigen evangelischen Landesbischof Christian Kopp einen «vertrauten ökumenischen Weggefährten».

«Wir haben stets verlässlich und vertrauensvoll zusammengearbeitet, auch bei besonderen Anlässen, sei es in schweren Stunden wie bei dem Trauergottesdienst für die Opfer des Zugunglücks in Garmisch-Partenkirchen im Sommer 2022 oder bei schönen Anlässen wie dem ökumenischen Kunstempfang, den wir im Herbst vergangenen Jahres erstmals ausgerichtet haben», sagte Marx am Donnerstag in München.

Nach einer tagelangen Hängepartie hatte die Landessynode der evangelisch-lutherischen Kirche den 58 Jahre alten Münchner Regionalbischof Kopp kurz zuvor zum künftigen bayerischen Landesbischof gewählt.

Marx gratulierte ihm: Er sei sich sicher, dass auch mit Kopp die «gepflegte ökumenische Zusammenarbeit gut fortgeführt und weiterentwickelt» werden könne, hieß es in der Mitteilung des Erzbistums. Marx mahnte demnach aber auch: Ökumene sei «kein Selbstläufer».

Marx und der noch bis zum Herbst amtierende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, dessen Nachfolge Kopp antritt, hatten sich immer wieder gemeinsam für eine stärkere Zusammenarbeit von evangelischer und katholischer Kirche eingesetzt.