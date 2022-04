Marx: Christliche Kirchen sollen Ende der Gewalt fordern

Kardinal Reinhard Marx hat angesichts des Ukraine-Kriegs die Verantwortlichen aller christlichen Kirchen dazu aufgerufen, «mit einer Stimme das Ende der Gewalt» zu fordern. Der Erzbischof von München und Freising bezeichnete es als «Perversion, dass auch Christen im Zeichen des Kreuzes Gewalt ausgeübt haben, dass im jetzigen Krieg getaufte Christen andere Christen umbringen und dafür noch durch Führer der Kirche Unterstützung erfahren».

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill in Moskau hatte mehrfach das Vorgehen von Präsident Wladimir Putin verteidigt. Er hatte dem Westen die Schuld an der Eskalation in der Ukraine gegeben.

In der Liturgie das Kreuz Christi zu verehren, sei «eine Verpflichtung auch zum Engagement gegen jede Form der Gewalt, ob in Worten oder Taten», betonte hingegen Erzbischof Marx laut Manuskript für den Karfreitags-Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom. Systeme und Zivilisationen sowie politische Herrschaften, die auf Gewalt aufgebaut seien, könnten «niemals christlich legitimiert werden».