Martinstag: Digitaler Laternenumzug der LamiKita in Rehau

Viele bunte Lichter strahlen am Martinstag jedes Jahr in den Straßen. Der Laternenumzug ist für viele Kinder in der Region ein Highlight. Heuer ist ein solcher durch Corona jedoch nicht möglich. Die LamiKita in Rehau hat sich aber eine Alternative überlegt.

Laternenumzug digital ist heuer das Motto. Die Kinder können mit Handys verschiedene Stationen in Rehau entdecken. An 14 Geschäften hängen QR Codes. Hinter denen versteckt sich dann jeweils ein Lied, eine Geschichte oder ein Bild, passend zum Martinstag. Der Umzug startet an der LamiKita und führt durch die Innenstadt. Wie Manuel Wohlrab, der Einrichtungsleiter der LamiKita Radio Euroherz mitgeteilt hat, sollen Familien so die Möglichkeit haben, wenigstens in kleinen Gruppen mit der Laterne herumzuziehen.