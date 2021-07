Martinsreuth: Lebenshilfe bekommt Zuschuss von Landesstiftung

Frische Bio-Lebensmittel könnt ihr euch von der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Stadt und Landkreis Hof e.V. ganz einfach nach Hause liefern lassen. Sie bietet nämlich die sogenannte Bio-Kiste an. Die muss aber auch irgendwo gepackt werden. Die Lebenshilfe baut dafür eine neue Mehrzweckhalle in Martinsreuth. Für den Neubau gibt es jetzt eine Finanzspritze in Höhe von 35.000 Euro von der bayerischen Landesstiftung, das teilt der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König mit. Mit der neuen Halle könnten die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessert und der Standort langfristig gesichert werden, so König.