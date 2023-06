Martin Kobylanski verlässt den TSV 1860 München

Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München und Mittelfeldspieler Martin Kobylanski gehen getrennte Wege. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, haben sich beide Seiten auf «eine einvernehmliche Auflösung des laufenden Vertrages» geeinigt. Der 29-Jährige kam im Sommer 2022 von Eintracht Braunschweig an die Grünwalder Straße und absolvierte in der vergangenen Saison 26 Spiele für die «Löwen», davon 23 in der 3. Liga, zwei im Toto-Pokal sowie das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. In diesen Spielen erzielte Martin Kobylanski vier Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor.

«Es gehört zum Profifußball dazu, dass sich die Rahmenbedingungen in einem Club verändern können», sagte Kobylanski. Er freue sich auf eine neue Herausforderung. Diese nannte er nicht konkret.