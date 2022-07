Martin Kind als Hannover-96-Geschäftsführer abgesetzt

In einem emotionalen Spiel sichert sich Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zum Auftakt der 2. Bundesliga einen späten Sieg gegen Hannover. (…)

Fünf Aufstiegskandidaten zum Zweitliga-Start im Check

Der Profi-Fußball in Deutschland startet mit der 2. Bundesliga in die Saison 2022/2023. Wer verabschiedet sich am Ende ins Oberhaus? Es (…)