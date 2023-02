Marquinhos: «Als Mannschaft ist Bayern außergewöhnlich»

PSG-Kapitän Marquinhos hat vor dem Champions-League-Hinspiel zwischen dem französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain und dem FC Bayern am Dienstag (21.00/Amazon Prime) vor den Stärken der Münchner gewarnt. «Bayern ist noch immer eine schwer zu bespielende Mannschaft», sagte der 28 Jahre alte Innenverteidiger in einem Interview des «Kicker» (Montagausgabe). «Wir kennen die Bedeutung und die Geschichte dieses Vereins, auch in der Champions League. Die Spieler haben schon viele wichtige Partien bestritten, verfügen auf diesem Niveau über viel Erfahrung.»

Allzu sehr ins Detail ging Marquinhos aber nicht. «Man sollte im Vorfeld nicht zu viel reden, es kommt vielmehr darauf an, was man auf dem Platz zeigt», sagte er. Bei den Bayern wollte er keinen Spieler besonders hervorheben. «Es bringt nichts, über Individuelles zu reden. Als Mannschaft ist Bayern außergewöhnlich», meinte der PSG-Kapitän.

Die Generalprobe in der Liga verpatzte die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier. In der Ligue 1 verlor PSG am Samstag 1:3 in Monaco, während die Bayern in der Bundesliga 3:0 gegen Bochum gewannen.