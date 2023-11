Marode Hofer Brücken: Fertigbetonbrücken mögliche Alternative

Fertigbetonbrücken als Ersatz für marode Brücken in Hof? Diesen Vorschlag hat kürzlich die CSU-Stadtratsfraktion angebracht. Sie sieht darin eine zeit- und kostengünstigere Alternative zu einer klassischen Brückensanierung. In seiner jüngsten Sitzung hat nun der Bauausschuss darüber diskutiert. Wie Oberbürgermeisterin Eva Döhla erklärt, kommt diese Fertigbetonbauweise schon bei einigen Projekten in Hof zum Einsatz – wenn es die Umstände zulassen:

Die Bauverwaltung prüft grundsätzlich bei Brückenbauprojekten, welches Verfahren das wirtschaftlichste ist, so Döhla weiter. Das würde sie jetzt also auch wieder tun.