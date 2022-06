Markus Söder in der Region: Austausch mit Schülern in Marktredwitz

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist heute zu Besuch in der Region. Am Morgen nimmt Söder außerdem an der Eröffnung des neuen Informations- und Begegnungszentrums in Konnersreuth (LK Tirschenreuth) teil. Später besucht er die Alexander-von Humboldt-Mittelschule in Marktredwitz. Dort wird er mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen und sich über die Berufsorientierungsangebote der Mittelschule informieren. Am Mittag ist der Ministerpräsident im Energiepark Wunsiedel zu Gast. Geplant ist die Besichtigung der Elektrolyseanlage der WUN H2 GmbH.