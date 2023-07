Markus Söder im exklusiven Interview: Landkreis Wunsiedel im „Aufbruch“ und mehr Lehrer nach Hof

Im Oktober sind Landtagswahlen in Bayern. Dann will Markus Söder gerne Ministerpräsident bleiben. Im exklusiven Interview mit Radio Euroherz hat sich Söder (gerade) auch zu Hörerfragen geäußert. Dabei war die Situation im finanzschwachen Landkreis Wunsiedel Thema. Der Landkreis musste auch beim diesjährigen Haushalt wieder kräftig sparen und die Kreisumlage erhöhen. So schlecht will Söder die Situation aber nicht wissen, gerade im Vergleich zu den letzten 10 bis 15 Jahren. Er verweist auf die Heimatstrategie Bayern:

Den Kurs will Söder weiterfahren mit viel Geld und Wertschätzung, so der Ministerpräsident. Thema im Interview war auch der hohe Migrationsanteil in der Stadt Hof und die Auswirkung auf die Schulen. Die Stadt hat laut einer Bertelsmann-Studie deutschlandweit die höchste Schulabbrecherquote. Der Bürgerbeauftragte der Staatsregierung, Michael Hofmann, kündigt an: Es sollen, unter anderem durch eine Prämie, mehr Lehrer nach Hof kommen.

Das komplette Interview zum Nachhören findet ihr hier.