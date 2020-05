Markus Söder: Fahrplan für Bayern

Wie sieht der weitere Fahrplan für die Corona-Beschränkungen in Bayern aus? Darüber hat heute der bayerische Ministerpräsident Markus Söder informiert. Den thüringischen Weg hat er dabei klar abgelehnt. Zwar seien die Zahlen der Corona-Infizierten in Bayern stabil – es gebe dennoch keinen Anlass zur Entwarnung. Neben dem Ausbau der Tests hat Söder auch weitere Lockerungen angekündigt. So sollen bis 1. Juli wieder alle in die Schulen und Kitas zurückkehren:

Außerdem soll es ab dem 15. Juni wieder möglich sein, mit Regeln ins Kino oder ins Theater zu gehen. Auch Konzerte soll man dann wieder mit Einschränkungen besuchen können.