Auch in der Euroherz-Region breitet sich das Corona-Virus weiter aus. Im Landkreis Hof gibt es derzeit 16 Corona-Infektionen. Genauso (…)

Corona: Infektionen in der Euroherz-Region

Corona-Fälle in der Region: Im Landkreis Hof elf und Landkreis Wunsiedel 14

Die zahlen der Corona-Infizierten in der Euroherz-Region steigen weiter an. In Stadt und Landkreis Hof sind es jetzt elf Personen, im (…)