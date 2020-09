Markus Söder: Amateur-Fußballspiele ab 19. September wieder möglich

Ab 19. September: Bars und Kneipen dürfen wieder öffnen – Ligaspiele im Amateurfußball dürfen mit Zuschauern stattfinden. Das bayrische Kabinett hat in seiner heutigen Sitzung einige Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

So dürfen zum Beispiel ab dem übernächstem Wochenende Bars und Kneipen wieder öffnen – natürlich unter Auflagen. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute bekannt gegeben. Es gelten die gleichen Regeln wie für Restaurants. Außerdem muss die Bedienung in geschlossenen Räumen an Tischen erfolgen. Gleichzeitig dürfen ebenfalls ab übernächstem Wochenende wieder Ligaspiele im Amateurfußball ausgetragen werden. Auch eine begrenzte Anzahl von Fans sind bei den Spielen zugelassen. Ausgenommen bleiben die Profiligen.