Markus Müller von den Freien Wählern ist neuer Landrat

Der neue Landrat im schwäbischen Dillingen wird heute in einer Stichwahl bestimmt. Der Freie-Wähler-Kandidat Markus (…)

Stichwahl um Landratsposten in Dillingen

Der Zweckverband Allgäuer Moorallianz erhält bis zum Jahr 2030 weitere knapp neun Millionen Euro, um Hochmoore in der Region (…)

In zwei bayerischen Landkreisen haben die Menschen ihre Stimmen abgegeben für neue Landräte: Während es in Deggendorf einen klaren (…)

Sibler neuer Landrat in Deggendorf: Stichwahl in Dillingen

Menschen in Deggendorf und Dillingen wählen neuen Landräte

In Niederbayern und Schwaben werden zwei neue Landräte gewählt: In den Landratsämtern in Deggendorf und Dillingen sind (…)