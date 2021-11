Markus Blume: CSU «Bollwerk gegen Ampel-Zentralismus»

Augsburg (dpa/lby) – CSU-Generalsekretär Markus Blume will aus seiner Partei ein «Bollwerk gegen den Ampel-Zentralismus» machen. «Die Bedeutung von Bayern bundesweit wird eher wachsen. Bayern wird die einzig ampelfreie Zone sein», sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Bayern ist das einzige Land, in dem keine der drei Ampel-Parteien mitregiert. Deswegen werden wir der Lord-Siegel-Bewahrer der Länderinteressen in Deutschland sein.»

Der CSU-Generalsekretär sieht den Machtverlust der Union nach eigenen Angaben auch als Chance, das eigene Profil neu zu schärfen: «Wir haben 16 Jahre lang in Berlin regiert, aber leider nie alleine. Da waren immer Kompromisse dabei, sogar manchmal sehr schmerzhafte. Union pur war da nie möglich. Das ändert sich jetzt», sagte er der Zeitung.

