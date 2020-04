Marktredwitzer missbraucht Notruf

Gegen einen 38jährigen Marktredwitzer stehen schwere Vorwürfe im Raum.Und das alles wegen Bauchschmerzen.

Der Mann rief gestern gegen 21 Uhr bei der Einsatzzentrale Oberfranken an und klagte darüber, dass er seit zwei Wochen Bauchschmerzen hätte. Das Gespräch wurde an den zuständigen Bereitschaftsarzt weitergeleitet. Insgesamt dreimal wählte der Marktredwitzer die 110 – beim dritten mal gab er allerdings an, in den Bauch geschlagen worden zu sein und er deshalb einen Arzt und die Polizei benötigen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizeibeamten war dann von Schlägen in den Bauch keine Rede mehr. Stattdessen kehrte er zur ursprünglichen Version der Bauchschmerzen zurück. Als ihn die Polizisten dann zu den im Raum stehenden Straftaten wie unter anderem Missbrauch von Notrufen belehrten, schwenkte der 38-Jährige wieder um und behauptete, dass ihn ein Arbeitskollege bedrohen würde – als er sich dann noch weigerte, ins Krankenhaus gebracht zu werden, sahen die Rettungskräfte keinen Handlungsbedarf mehr und rückten unverrichteter Dinge wieder ab. Der 38jährige muss sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschens einer Straftat verantworten.