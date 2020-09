Marktredwitz: Zeugen wegen versuchtem Diebstahl gesucht

Manche Menschen versuchen es einfach mit allen Mitteln: Am Dienstag Nachmittag hat eine bisher unbekannte Frau in einem Lederwarengeschäft am Markt in Marktredwitz eine rote gegen eine blaue Umhängetasche tauschen wollen. Die Geschäftsführerin ist daraufhin stutzig geworden. Die Dame hat nämlich keinen Kassenzettel vorweisen können. Außerdem hat die vorgelegte Tasche keinen Preisabriss gehabt. Die Geschäftsführerin ist sich sicher, dass die vermeintliche Betrügerin die Tasche vorher unbeobachtet aus dem Laden entfernt hat und diese dann in ein Modell mit einer anderen Farbe hat umtauschen wollen. Jetzt werden Zeugen gesucht, die vorgestern etwas gesehen haben. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: Rund 1 m 75 groß, 30 bis 35 Jahre alt, sportlich, schlanke Figur, kurze dunkelblonde Haare.

Telefonnummer Marktredwitz Polizei: 09231/9676-0