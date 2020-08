Marktredwitz: Wer hat die Ehrenamtsnadel verdient?

Viele Vereine haben in den vergangenen Monaten kaum etwas machen können. Geld haben die Mitglieder dadurch kaum verloren, denn meistens sind sie ja ehrenamtlich dabei. Aber um Geld geht es beim Ehrenamt ja auch nicht. Wer im Raum Marktredwitz sein Herzblut seit mehr als 25 Jahren in ein Ehrenamt steckt, kann dafür aber zumindest Anerkennung in Form einer Verdienstnadel bekommen. Vorschläge für die Auszeichnung nimmt das Kulturamt Marktredwitz ab sofort entgegen, die Kontaktdaten gibt es unten. Bei Sportvereinen läuft die Anmeldung über den Stadtsportverband. Die Anmeldefrist endet am 30.September.

Kulturamt Marktredwitz:

09231/501-124 oder 09231/501-126