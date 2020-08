Die Marktredwitzer kennen es schon aus der vergangenen Woche: ab heute kommt ihr auf der Waldershofer Straße wieder nicht ins Stadtzentrum. Dort finden auf der entsprechenden Fahrbahnseite Kanal- und Wasserleitungsarbeiten statt. Deshalb ist die Straße nur für den Verkehr in Richtung Waldershof befahrbar. In Richtung Marktredwitzer Stadtzentrum wird er umgeleitet. Voraussichtlich am Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen und alles wieder normal sein.