Marktredwitz: Vorbereitende Untersuchungen für Sanierungsgebiet beginnen

Wer in Marktredwitz im Umfeld des Schulzentrums wohnt, kann in der nächsten Zeit mit Arbeiten in der Nachbarschaft rechnen. Die Vorbereitenden Untersuchungen laufen an. Das Quartier ist rund 40 Quadratmeter groß. Die Untersuchungen braucht es, um Förderungen zu bekommen, schreibt die Stadt Marktredwitz. Dabei werden Sanierungszustände ermittelt und die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse untersucht. Auch die Betroffenen Bewohner werden in den Prozess mit eingebunden – rund 3000 Menschen dürfen sich einbringen. Wegen Corona geht das im Moment nur kontaktlos. Alle Haushalte bekommen in nächster Zeit Post – eure Rückmeldungen könnt ihr dann in Briefkästen abgeben. Diese sind im Gebiet aufgehängt. Der Zeitplan: Im Sommer 2021 soll die Berichterstellung fertig sein – noch im gleichen Jahr im Herbst soll dann ein Sanierungsgebiet ausgewiesen werden.