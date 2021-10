Marktredwitz und Schönwald: Schulbibliotheken ausgezeichnet

In Schulbibliotheken sollen Kinder lesen, arbeiten, aber auch entspannen können. Mit dem neuen Gütesiegel „Treffpunkt Schulbibliothek – Fit in Medien“ will der Freistaat Bayern deutlich machen, wo das besonders gut geht. Insgesamt 30 Schulen haben dieses Siegel in dieser Woche in München verliehen bekommen. Dazu gehören unter anderem die Alexander-von-Humboldt-Mittelschule Marktredwitz und die Grundschule Schönwald. Letztere war bei dem Termin im Ministerium nicht dabei, stattdessen gibt es heute eine digitale Feier.

(Symbolbild)