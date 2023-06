Marktredwitz und Landratsamt Hof: Behörden haben geschlossen

Feuerwehren aus dem Landkreis Hof mussten gestern Abend im Landkreis Kulmbach bei einem Großbrand helfen: In Altenreuth – einem (…)

Häufig steht im Alter die Frage an, ob es in ein Pflegeheim geht oder es einen Pflegedienst braucht. Damit verbunden sind aber auch (…)

Pflegeberatung des Bezirks: Sprechtag in Hof

45.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Nachmittag auf der A9 passiert ist. Auf Höhe Hof West ist ein Auto (…)

Bei dem Wetter zieht es euch heute vielleicht ins Eiscafé – Über 16 Millionen Kugeln Eis essen die Menschen allein in Stadt und (…)

Tarifverhandlungen abgebrochen: Streiks in der Süßwarenindustrie

Update SEK-Einsatz in Weißdorf: 70-Jähriger greift Polizisten an

Viel Aufregung in Weißdorf am vergangenen Samstag – dort hat es einen SEK-Einsatz wegen einer sogenannten Bedrohungslage in einem (…)