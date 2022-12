Marktredwitz: Umstellung auf Flüssiggas bei RHI Magnesita geht weiter

Materialien herzustellen, die über 1500°C aushalten, ist Aufgabe der feuerfesten Industrie. Das braucht eine Menge Energie. Um unabhängiger von russischem Erdgas zu werden, setzt man dort zunehmend auf Alternativen. So auch das Unternehmen RHI Magnesita mit seinem Werk in Marktredwitz. Am Werksgelände wurde nun ein Flüssiggastank mit einem Fassungsvermögen von 100.000 Litern eingesetzt. Er soll flexibel den vollen Erdgasbedarf des Werks ersetzen können. Der neue Tank und die Umrüstung haben über eine Million Euro gekostet. Der Umstieg auf Flüssiggas wurde vom Unternehmen im Sommer beschlossen. Das Werk stellt Spezialprodukte für die Stahl- und Nichteisenindustrie her.