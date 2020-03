Marktredwitz: Stadtbücherei bietet kostenlose E-Leihen an

Das komplette Bücherregal von vorne bis hinten durchlesen, diese eine Serie zuende gucken, sich mit einem Hörbuch aufs Sofa kuscheln – für all das haben die meisten von uns im Arbeitsalltag nicht wirklich Zeit gehabt. Während der Corona-Krise kommen wir aber plötzlich dazu – manchen geht vielleicht schon das Material aus. Die Bibliothek in Marktredwitz bietet deshalb jetzt allen Menschen in der Stadt – auch ohne Mitgliedschaft – kostenlose Ausleihen an. Natürlich digital, denn das Gebäude muss wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben. Ausleihen könnt ihr etwa E-Books oder Audiodateien. Wer bislang noch kein Kunde der Bibliothek gewesen ist, muss lediglich eine Email mit seinen Kontaktdaten schicken. Die Adresse gibt’s hier:

Email mit Namen, Geburtsadatum und Adresse an: stadtbuecherei@marktredwitz.de