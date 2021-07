Marktredwitz: Stadt verleiht Lastenräder

Die Hochwasser in den letzten Tagen haben gezeigt, wie wichtig das Thema Klimaschutz ist. Wir alle können unseren Beitrag dazu leisten. Zum Beispiel wenn wir öfter mal auf das Auto verzichten, und uns stattdessen aufs Fahrrad setzen. In Marktredwitz geht das jetzt sogar, wenn ihr schwere Dinge transportieren müsst. Die Stadt verleiht ab sofort drei Lastenräder. Die könnt ihr euch in der Tourist-Information für vier Stunden, einen ganzen Tag oder sogar ein ganzes Wochenende ausleihen. Pro Rad müsst ihr 100 Euro Kaution hinterlegen. Mit den neuen Elektro-Lastenrädern könnt ihr eine Ladung von bis zu 60 Kilogramm bewegen.