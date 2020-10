Marktredwitz: Spatenstich für neues Baugebiet

Die Stadt Marktredwitz wächst und wächst. Während immer mehr Menschen in ihre Heimatstadt zurückkehren, steigt auch die Geburtenrate. Deshalb braucht es dringend Platz zum Wohnen. Jetzt gab es den offiziellen Spatenstich für das Baugebiet „Hammerberg West“ im Ortsteil Haag. Bereits Ende des kommenden Jahres sollen hier 51 Bauplätze in Südhanglage zur Verfügung stehen. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Oktober 2021 beendet sein. Der Preis pro Quadratmeter steht mit 109 Euro bereits fest. Im Angebot sind Grundstücke mit einer Fläche bis zu 1000 Quadratmetern. Die Nachfrage ist groß: für 30 der 51 Grundstücke liegt bereits eine Reservierung vor, so Oberbürgermeister Oliver Weigel.