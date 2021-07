Marktredwitz, Selb und Wunsiedel: Impfaktionen für Schüler ab 16 Jahren

Im Landkreis Wunsiedel findet heute (Mittwoch, 14.07.) eine Impfaktion für Schüler ab 16 Jahren statt. Am Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz und in der Wirtschaftsschule in Wunsiedel können sich die Schüler der weiterführenden Schulen impfen lassen. Ziel ist die vollständige Impfung rechtzeitig zu den Sommerferien Anfang August. Die Impfungen führen mobile Teams des Impfzentrums Wunsiedel durch. Nähere Informationen bekommen die Schüler durch die Schulen. Auch in der Mittelschule in Selb gibt es diese Aktion, allerdings erst morgen (Donnerstag, 15.07.).