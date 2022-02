Marktredwitz: Schwerer Unfall auf der B303

Am Donnerstagmorgen hat es auf der B173 bei Selbitz einen schweren Autounfall gegeben. Dabei ist ein 55-jähriger Mann gestorben, teilt (…)

Am Mittwochmittag hat es auf der B90 bei Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Demnach ist ein Auto (…)

LKW drohte in die Saale zu stürzen: Schwerer Unfall bei Bad Lobenstein

In der Nacht auf heute, hat die Marktredwitzer Polizei bei einer Kontrolle 19 Kanister mit Diesel gefunden. Demnach haben die (…)

Auf der A93 bei Schönwald mussten sich die Autofahrer heute lange gedulden. Ein Sattelzug war am Morgen auf dem Weg von Slowenien nach (…)

Einbruch und Brandstiftung: Lösung für Langer Teich in Selb gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich Unbekannte Zutritt zu zwei Hütten am Langer Teich in Selb verschafft und einen großen (…)